Bregaglia scossa da un botto: ignoti fanno saltare il bancomat

VICOSOPRANO - Un'esplosione al bancomat e una Fiat Panda rubata. È successo tutto nelle prime ore di oggi in Bregaglia, come fa sapere la polizia cantonale grigionese. Due episodi che potrebbero essere collegati tra loro.

Erano all'incirca le due di notte, quando Vicosoprano è stata scossa da un botto: qualcuno ha preso di mira un bancomat. Una detonazione che ha anche causato danni per diverse decine di migliaia di franchi all'edificio che lo ospitava.

Durante la stessa nottata, nella vicina Casaccia è invece sparita una Fiat Panda rossa.

Per fare luce sulla vicenda è stata avviata un'indagine in collaborazione col Ministero pubblico dei Grigioni, l'Ufficio federale di polizia e gli specialisti dell'Istituto forense di Zurigo. È inoltre stato informato il Ministero pubblico della Confederazione, che è competente per reati in materia di esplosivi.

Le autorità sono in cerca di testimoni che possano fornire informazioni utili in relazione all'esplosione e al furto. L'invito è di contattare la polizia cantonale grigionese allo 081.257.77.50.