Il camioncino del Comune perde olio dappertutto

BELLINZONA - Avrebbe dovuto pulire le strade della capitale in questo lunedì di fine settembre. Invece è finito a fare il contrario. Un camioncino del Comune di Bellinzona in mattinata ha perso olio un po' ovunque, per alcune vie del centro, da Piazza Indipendenza a Via Lugano, a Viale Stefano Franscini, dove si è conclusa la corsa del mezzo.

La situazione è in fase di ripristino grazie ai pompieri e alla polizia. In alcune zone la striscia d'olio perso raggiungeva i 30 centimetri. Si registra qualche disagio alla viabilità.

Lettore Tio/20Minuti