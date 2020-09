Fumo dalle scuole "vecchie" di Viganello: un'esercitazione

LUGANO - In seguito alle segnalazioni da parte di diversi lettori per quanto riguarda un incendio presso le scuole "vecchie" di Viganello, i pompieri di Lugano hanno informato che si è trattato di un esercitazione.

È infatti in corso la formazione cantonale di base dei pompieri volontari. In mattinata l'esercizio ha coinvolto l'ultimo piano dell'edificio sito in via Emilio Rava.

I pompieri confermano inoltre che anche la polizia era stata informata: nel caso qualcuno avesse visto il fumo e chiamato i soccorsi, sarebbe stato informato sull'esercizio di pratica.

Pompieri Lugano