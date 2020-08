Ferragosto impegnativo per i pompieri di Locarno

AVEGNO GORDEVIO / SONOGNO - Doppio impegno ieri per i Pompieri di Locarno, chiamati in azione a Gordevio e Sonogno per due incendi all'aria aperta.

Il primo intervento è scattato attorno alle 10.30 di sabato mattina a causa della presenza di fumo e fiamme in una zona boschiva impervia, sopra Sonogno. Il rogo è stato spento con alcuni lanci mirati in elicottero.

Attorno alle 14.15 di ieri pomeriggio è stata invece allertata la sezione di montagna del corpo, a causa di alcune sterpaglie in fiamme nel territorio di Gordevio. Una volta sul posto, i militi - con il supporto di un elicottero civile - hanno provveduto a stendere il dispositivo di spegnimento.

In tutto il Ticino, nel Moesano e in Val Bregaglia, è in vigore dallo scorso 29 luglio il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.

Pompieri di Locarno