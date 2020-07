Casa in fiamme, intervengono i pompieri

CUREGLIA - Questa mattina, attorno alle 5.45, un incendio è scoppiato in una casa nel nucleo di Cureglia, in via Ca'd'Fund. Lo stabile era in fase di ristrutturazione.

I pompieri di Lugano sono intervenuti in forze sul posto e hanno spento le fiamme, partite dal tetto della struttura, evitando la propagazione agli stabili vicini.

Non vi sono feriti, riferisce la polizia cantonale. Per contro sono ingenti i danni all'abitazione.

Sul posto anche gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Lugano e della polizia Torre di Redde.

Foto lettore Tio/20minuti