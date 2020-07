Incidente in Val Malvaglia, sei persone sono rimaste leggermente ferite

SERRAVALLE - Un incidente stradale si è verificato attorno alle 17.35 circa in Val Malvaglia.

Stando alle informazioni raccolte sul posto un pick-up, a bordo del quale viaggiavano sei persone, è uscito di strada ed è finito nella scarpata sottostante. La Polizia cantonale ticinese riferisce che alla guida del mezzo, con targhe confederate, c'era un 30enne domiciliato nel canton Svitto.

L'uomo, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è uscito dalla carreggiata sulla destra. Sul cassone del pick-up viaggiavano cinque persone, di età compresa tra i 27 e i 31 anni. Tutti facevano parte di un gruppo di amici che stava trascorrendo un periodo di vacanza in Val Malvaglia.

Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie di polizia, ambulanze e i pompieri di Biasca. Un elicottero della Rega ha trasportato due persone in ospedale, mentre le altre quattro sono state portate via in ambulanza. Tutti gli occupanti hanno riportato unicamente contusioni ed escoriazioni.

La strada cantonale tra Dagro e Dandrio è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per alcune ore. Sul posto anche la carrozzeria di servizio.

FVR / M. Franjo