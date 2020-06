Scontro auto-furgone, strada chiusa e disagi

COLLINA D'ORO - Un incidente con coinvolti un furgone VW immatricolato in Italia e un’Audi immatricolata in Ticino. È quanto verificatosi lunedì pomeriggio, attorno alle 14, in Via Collina d’Oro a Montagnola.

L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia Cantonale ma, stando alle prime informazioni raccolte, sembra che uno dei due veicoli sia finito contromano. Nello scontro non vi sarebbero feriti, ma soli danni materiali.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, per il recupero dei liquidi inquinanti dispersi sull'asfalto, e una pattuglia della polizia Cantonale che si è occupata dei rilievi e del disciplinamento del traffico, rimasto perturbato a causa della chiusura della strada.

Rescue Media