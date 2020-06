Cinghiale nel parco dei bambini

ASCONA - Un bel cinghialetto. Nei pressi dell'area giochi del parco Parsifal di Ascona, sul Monte Verità. L'avvistamento risale a ieri pomeriggio.

«Erano presenti bambini e famiglie», segnala un genitore che ha avuto la prontezza di fotografare l'animale selvatico. Una visita senza particolari intoppi, ma che comunque ha preoccupato i presenti.

«Pericolosi, ma solitamente non attaccano» - D'altra parte è cosa nota: «i cinghiali sono animali pericolosi, soprattutto le femmine con piccoli», come spiegato già da Emanuele Besomi, presidente della Società protezione animali di Bellinzona.

Niente allarmismi, però. L'animale è difficile che attacchi l'uomo. «In Ticino non risultano casi. Al massimo qualche cacciatore è stato ferito, ma nulla di più. Tuttavia - conclude l'esperto - sono animali con denti aguzzi, possono anche uccidere. Quando si vede un cinghiale è meglio scappare».

Il Sindaco: «Non è una novità» - «Lì ci sono sempre diversi cinghiali, non è una novità -, sottolinea il sindaco di Ascona, Luca Pissoglio -. Ma si trovano nel parco - essendo quella zona boschiva -, non nel parco giochi. Quello è stato recintato proprio per tenerlo in sicurezza».

«Anche in passato abbiamo avvisato il Cantone, i cinghiali tornano regolarmente, ma non costituiscono un pericolo - aggiunge il sindaco -. Tornano quando non ci sono persone, soprattutto di notte. A volte arano il terreno vicino al parco giochi, almeno due o tre volte all’anno, e a noi tocca spianarlo. Ogni tanto il Cantone manda qualche cacciatore, ma la storia si ripete. Noi come Comune non possiamo intervenire. Scriviamo all’Ufficio della caccia e della pesca e intervengono loro. Anche nei prossimi giorni, visto che c’è stata questa segnalazione, contatteremo chi di dovere».