In ginocchio per otto minuti e 46 secondi

LUGANO - Come in diverse città svizzere ed europee, anche Lugano è stata teatro questo pomeriggio di una manifestazione di protesta contro il razzismo. Alcune decine di persone si sono infatti radunate in Piazza Riforma davanti al Municipio cittadino.

Oltre a scandire l'ormai famoso slogan "Black Lives Matter" (le vite dei neri contano) e a brandire i più disparati cartelloni, i manifestanti sono rimasti inginocchiati per otto minuti e 46 secondi in silenzio, simboleggiando l'uccisione di George Floyd avvenuta per mano della polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio.