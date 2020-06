Addio "Mandrake"

Si è spento a 55 anni. Molti lo conoscevano come "Mandrake", dal nome della sua fumetteria. All'anagrafe Marco Buffone, appassionato non solo di strisce, ma anche di musica jazz, non ha vinto la lotta con un brutto male.

Nel 2017 aveva chiuso il suo "Mandrake Jazz anch Comics", punto di riferimento per gli amanti del fumetto che giungevano da tutto il Ticino e non solo.

Ma Buffone era anche un esperto di cocktail, come ricorda l'amico Rupen Nacaroglu su Facebook: «Fumetti regalati, consigli musicali, sei stato quello che aveva avuto le palle di aprire il posto più cazzuto di Lugano. Jazz e fumetti e basta. Mandrake, quando non ti conoscevo sapevo che eri tu, poi, Marco, lo spirito polemico e pragmatico di chi aveva sempre qualcosa da dire. Quante discussioni sul Martini e sul Negroni ma soprattutto quante battaglie per il cocktail perfetto. Ero davvero felice che avessi accettato di farci vedere il tuo Julep con il Bisbino. Ciao Marco, buon viaggio».

tipress