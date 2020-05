Incidente a Carasso, disagi al traffico

BELLINZONA - Poco dopo le 12.00, in via Galbisio, si è verificato un incidente della circolazione. Un veicolo guidato da una donna che usciva da Vicolo Prati, per cause da chiarire, ha finito per urtare un muro.

La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale per dei controlli. Sul posto sono giunte la Polizia cantonale e la comunale, che hanno gestito il traffico rimasto perturbato, e la carrozzeria di servizio che ha recuperato il veicolo.

FVR / M. Franjo