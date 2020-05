Se volete potete seguire il Dipartimento del Territorio su Instagram

BELLINZONA - Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che da alcune settimane è attivo, sulla piattaforma sociale Instagram, il nuovo profilo ufficiale “Ambiente e territorio” (@ambienteeterritorioti) affianca la già molto apprezzata pagina Facebook del DT.

«I social media hanno profondamente cambiato la società contemporanea, assumendo un ruolo centrale in special modo nel processo di formazione dell’opinione pubblica», spiega il Cantone in comunicato, «la popolazione, in particolare le giovani generazioni, fanno capo sempre più spesso a queste piattaforme quali vere e proprie fonti d’informazione; questo crescente utilizzo le rende rilevanti anche per gli enti pubblici».

«In quest’ottica la pagina “Ambiente e territorio” ha l’obiettivo - attraverso immagini e video inediti - di avvicinare la popolazione alle attività e ai progetti del DT, e di promuovere le tematiche legate all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al territorio».