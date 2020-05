L'appello urgente: «Chi ha visto mio marito?»

C'è grande preoccupazione a Bellinzona per la scomparsa di A.S., 72 anni. L'uomo nel primo mattino di domenica sarebbe uscito per fare una passeggiata e per prendere il giornale, come suo solito. Ma non ha mai fatto ritorno nella sua abitazione di Via Ghiringhelli. Tanta apprensione da parte della moglie E. «Di solito andavo con lui. Ma stavolta non ero in forma. E quindi è uscito da solo, poco dopo le 9. Prima di salutarlo gli ho fatto tutte le raccomandazioni in merito alle distanze e alla misure di igiene».

Sì perché la salute di A. è piuttosto cagionevole. L'uomo soffre anche di diabete. Per questo, considerando anche i rischi legati al nuovo coronavirus, l'appello di E. è ancora più urgente. «Ho aspettato fino a mezzogiorno per non creare allarmismi. Ma poi ho avvisato la polizia. Finora non è stato ritrovato. Neanche negli ospedali».

In una giornata bella e soleggiata come quella odierna, la presenza di A. non può essere passata inosservata. Nel Bellinzonese era parecchia la gente in giro a spasso. «Mi rivolgo a chiunque l'abbia visto. Qualsiasi segnalazione va bene. Probabilmente mio marito non ha nemmeno mangiato. Sono parecchio preoccupata».