Gli annunci sono attivi, ma le prostitute no

LUGANO - A qualcuno la solitudine da Covid potrebbe stare stretta. E potrebbe così "scivolare" sui noti portali che offrono "compagnia" a pagamento. Su questi d'altra parte, mentre i locali blasonati sottolineano la chiusura per coronavirus, alcune indipendenti che svolgono l'esercizio della loro professione in appartamento sembrano ancora attive.

Tuttavia, contattando i singoli numeri, si ottiene come risposta solo ed esclusivamente la voce della segreteria telefonica. Insomma, sembra che nessuna ragazza stia trasgredendo alle regole, come ci confermano d'altra parte dalla Polizia Cantonale. «Sono stati effettuati dei controlli e finora non sono state riscontrate violazioni», assicurano. Gli annunci ancora presenti? «Hanno scadenza di pubblicazione mensile. Quindi la presenza dell’annuncio non deve far automaticamente pensare che la persona sia “attiva”», sottolineano ancora.

A dire il vero in tutto questo silenzio una voce, tra tutti quei numeri, risponde ancora. Ma l'incontro non è comunque possibile: «Un massaggio? No tesoro. Come leggi nell'annuncio - spiega la procace lucciola - sono disponibile solo per video chiamate erotiche. Sai, anche noi dobbiamo proteggerci».