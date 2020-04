Sterpaglie in fiamme nella notte a Bodio

BODIO - La scorsa notte, attorno alle due, si è verificato un incendio di sterpaglie in un prato in via Salita alla Monda a Bodio.

Sul posto sono giunti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca con il gruppo di picchetto e tre veicoli. In pochi minuti l'incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia cantonale per i dovuti accertamenti del caso. Non si lamentano feriti o intossicati. Al momento non si conoscono le cause del incendio.

FVR / M. Franjo