Rimessa in fiamme a Tortengo

FAIDO - Una tettoia per rimessa è andata in fiamme questo pomeriggio a Faido insieme all'auto che ospitava. Il rogo ha avuto luogo in via Mairengo in località Tortengo.

Secondo alcuni testimoni oculari, l'incendio non sarebbe partito dalla vettura. All'arrivo dei pompieri di Faido, comunque, l'intera struttura e il veicolo erano già inghiottiti dalle fiamme. L'intervento ha in ogni caso scongiurato la propagazione delle fiamme al vicino bosco.

Al momento, la strada che conduce a Mairengo è percorribile a senso alternato.

FVR / M. Franjo