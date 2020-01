La baracca va a fuoco, non resta nulla

SEMENTINA - Fiamme in via Locarno a Sementina. Un incendio è scoppiato verso le 13.30 in una baracca adiacente un'abitazione. Il rogo ha completamente distrutto la struttura, ma per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Pompieri di Bellinzona con un'autobotte. Sul posto anche la Polizia cantonale e comunale, per i rilievi del caso. La circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di spegnimento, ma il traffico è stato in breve ripristinato. Ignote per ora le cause dell'incidente.

FVR / M. Franjo