Imponente rogo in collina

CUGNASCO-GERRA - Un rogo imponente è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in una casa sulle colline di Cugnasco-Gerra. L'incendio è scoppiato poco dopo le 15.

Sul posto sono accorsi in massa i pompieri di Tenero Contra con l'aiuto del Centro di soccorso di Locarno e sono intervenute anche polizia e ambulanza. Non si registrano intossicati o feriti.

Al momento dello scoppio del rogo alcune persone si trovavano in casa. Le fiamme si sono sviluppate in modo rapido e violento ed hanno causato ingenti danni alla struttura. La zona è stata subito isolata dalla Polizia. Stando alle informazioni in nostro possesso nessuno sarebbe rimasto ferito. Le cause che hanno generato il rogo non sono al momento note, ma potrebbe essere stato un incidente domestico.

Foto lettore tio/20minuti