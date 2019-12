Natale insieme, anche per chi è solo

LUGANO - Non tutti quelli che amano il Natale e vorrebbero passarlo in allegria hanno qualcuno con cui condividere queste ore di festa. Per questo autorità locali e volontari hanno deciso di creare momenti d'incontro per chi è meno fortunato.

Fra le diverse iniziative, a Pregassona decine di persone si sono incontrate per un pranzo in compagnia. “Natale Insieme” è organizzato da circa venti anni da Kiwanis Club Lugano. Durante il pranzo non sono mancati i discorsi ufficiali del Vescovo Valerio Lazzeri, del sindaco Marco Borradori e del municipale Lorenzo Quadri, ma nemmeno l'intrattenimento di un simpatico mago.

È giunto alla 23esima edizione “Insieme a Natale”. Promosso dalla città di Mendrisio, l’incontro quest’anno si è svolto al Grotto Cercera di Rancate: pranzo, musica e giri di tombola per tutti. Il fisarmonicista Nani ha accompagnato il pranzo, al quale sono intervenuti anche il sindaco Samuele Cavadini e i municipali Paolo Daniello, Samuel Maffi e Giorgio Comi.

Presso la mensa dell’Istituto Scolastico Comunale, una trentina di domiciliati di Tenero-Contra e dintorni si sono dati appuntamento per la quinta edizione del “Pranzo di Natale” per le persone sole. I commensali hanno così potuto gustare le prelibatezze offerte dalla Società Carnevale Tenero-Contra. La lotteria e un giro di tombola, i cui premi in parte sono stati offerti da privati particolarmente sensibili, hanno allietato il dopo pranzo. Ognuno ha potuto portare a casa un piccolo pensiero.

Il gruppo Amici del Grott Mobil con il responsabile Samuele Degli Antoni e i suoi volontari hanno cucinato, servito e animato il pranzo di Natale a un’ottantina di fruitori alla Mensa Bethlehem della Fondazione Francesco coordinata da Fra Martino Dotta. Oltre al pasto è stato distribuito un piccolo pensiero regalato da uno specialissimo Babbo Natale. Ad augurare buon Natale sono stati il sindaco Marco Borradori e il municipale Lorenzo Quadri.

Ti-Press (Davide Agosta)