Frana sulla strada per il Bisbino, isolate 900 persone

CERNOBBIO - Circa novecento persone che vivono nella frazione di Rovenna e in altre frazioni montane di Cernobbio (Como) sono isolate dalla notte scorsa a causa di una frana caduta sulla strada comunale che sale verso il monte Bisbino.

A cedere, probabilmente a causa di infiltrazioni dovute alle abbondanti piogge di questi giorni, è stato il terrapieno di sostegno di un tornante.

La strada è stata sgomberata dai massi, ma per il ripristino in sicurezza serviranno giorni: il Comune sta valutando come intervenire. Intanto a Rovenna è stato allestito un punto di soccorso sanitario: in caso di emergenza interverrà l'elisoccorso.