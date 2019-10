Fiamme in un appartamento, i pompieri evitano la propagazione dell'incendio

BALERNA - Sabato pomeriggio, attorno alle ore 17:00, il centro di soccorso dei pompieri del Mendrisiotto è stato allarmato per un incendio in un appartamento situato in un palazzo di via Sottobisio a Balerna.

Giunti sul posto i pompieri hanno appurato che le fiamme si erano sviluppate al terzo piano e sono state prontamente spente.

La donna che si trovava all'interno dell'appartamento è stata visitata dal personale sanitario del SAM, intervenuto sul luogo dell'incendio.

Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni particolari.

Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media