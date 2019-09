Incendio di un'abitazione, due persone intossicate

BRISSAGO - Sabato mattina, attorno alle 11:45, i pompieri di Brissago sono stati allertati per del fumo che fuoriusciva da un abitazione in via Pioda a Brissago.

Immediatamente intervenuti sul posto hanno provveduto ad identificare l'origine del fumo, generato dall'incendio di una cucina. In breve tempo i pompieri hanno spento le fiamme e in un secondo tempo hanno provveduto a far uscire il fumo dai locali.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, i due inquilini dell'appartamento hanno riportato una leggera intossicazione, e sono stati visitati dai sanitari del Salva presenti sul luogo con un auto medica e un ambulanza.

Per i rilievi del caso sul posto è giunta una pattuglia della polizia Cantonale.

Rescue Media