Fiamme nello scantinato del bar Bruno

BELLINZONA - Delle fiamme sono divampate questo pomeriggio - verso le 16.30 - in viale Officina a Bellinzona. L'incendio, per la precisione, si è sviluppato nello scantinato dello stabile dove è presente anche lo storico bar Bruno.

Sul posto sono subito giunti i pompieri della capitale che hanno provveduto a spegnere il rogo e a liberare i vani dal fumo. Gli inquilini - inizialmente evacuati per precauzione - hanno già potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale in una nota nessuno è rimasto ferito o intossicato. Due ambulanze della Croce Verde di Bellinzona erano comunque intervenute per precauzione sul luogo dell'incendio. Non si registrano neppure danni alle strutture.

Agenti della polizia cantonale, insieme a colleghi della comunale, hanno provveduto a chiudere la strada (in seguito riaperta) per permettere il lavoro dei soccorritori. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

Rescue Media