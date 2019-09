Veicolo in fiamme, che traffico in A2

FAIDO - Un'altra domenica... di fuoco, sull'A2. Un veicolo in fiamme è stato segnalato questa mattina tra Quinto e Faido, nella galleria della Piumogna. Il mezzo transitava sull'autostrada in direzione nord, quando per cause ancora da accertare ha preso fuoco.

La Polizia e il Tcs hanno diramato un'allerta alle 12.15. Gli interventi sul posto hanno causato il blocco della carreggiata in direzione nord, e conseguenti disagi al traffico di rientro. Non è noto se nell'incidente si siano registrati dei feriti.