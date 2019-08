In fiamme il tetto di una casa

CAMORINO - Potrebbe essere un fulmine la causa dell’incendio divampato mercoledì mattina, attorno alle ore 08:15, in un’abitazione in via in di Campagn a Camorino. Stando ad un nostro lettore, si sarebbe sentito un forte botto proprio poco prima dell'incendio.

A prendere fuoco è stato il tetto di una casa unifamiliare.

Come riporta Rescue Media, sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno provveduto a domare le fiamme che si stavano propagando al sottotetto.

In base alle prime informazioni raccolte nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche mentre i danni al tetto sarebbero ingenti.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media