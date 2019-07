Abitazione in fiamme, ingenti i danni

MENDRISIO - Un violento incendio è divampato venerdì pomeriggio, attorno alle 14.15, in un'abitazione mono-famigliare appena fuori dal nucleo di Somazzo, in via Ronco.

Le fiamme si sono sviluppate dal locale cucina e in breve tempo hanno interessato l'intera struttura. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio in supporto, sono intervenuti i militi del Centro soccorso cantonale pompieri Mendrisiotto (CSCPM) che hanno domato le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Ingenti per contro i danni materiali allo stabile. Una volta domato il fuoco, infatti, i pompieri hanno proceduto con lo spegnimento dei focolai interni e con la rimozione del tetto, danneggiato in gran parte dalle fiamme.

La strada del Monte Generoso è stata chiusa per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso. Sarà compito degli specialisti della Polizia Scientifica stabilire le cause che hanno generato il rogo.

Rescue Media