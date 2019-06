Incendio al Tertianum, la 67enne è morta

BELLINZONA - Non ce l’ha fatta la 67enne, vittima dell’incendio avvenuto ieri mattina - poco prima delle 7 - presso lo stabile Gottardo del Centro Tertianum di Bellinzona. Lo riferisce la Polizia cantonale oggi in un breve comunicato.

La donna - cittadina svizzera che viveva nell’appartamento al terzo piano in cui è divampato il rogo - era stata ricoverata con gravi ustioni. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

Restano per il momento ignote le cause dell’incendio. Il responsabile delle strutture Tertianum per la regione Ticino, Stefan Brunner, ha spiegato ieri a Tio.ch/20minuti che le fiamme non possono essersi sviluppate a partire dalla cucina in quanto i fornelli sono tutti a induzione.