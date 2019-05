Incendio in uno scantinato, evacuati in 24

MASSAGNO - Ennesimo incendio a Massagno nell'arco di pochi mesi. Verso le 22.30, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme sono divampate nello scantinato di una palazzina in via Ceresio 8. In breve tempo il denso fumo ha invaso l'intero stabile.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano. Ovviamente si è reso necessario l'intervento dei pompieri di Lugano (già in zona per un altro principio di incendio, sempre in uno scantinato), che hanno domato le fiamme, e dei soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Gli inquilini (24) sono stati evacuati dallo stabile e la Protezione civile ha messo a disposizione strutture per ospitarli.

Diverse persone hanno manifestato sintomi di intossicazione e sono state ospedalizzate per accertamenti venendo suddivise negli ospedali di Lugano, Mendrisio e Bellinzona. Una di esse è stata rianimata sul posto dai pompieri ed in seguito consegnata ai soccorritori per le ulteriori cure necessarie.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto sembra che una persona sia stata fermata dalla polizia. Potrebbe essere l'autore di entrambi gli incendi di ieri. A Massagno, oltretutto, già negli scorsi mesi si sono verificati incidenti analoghi. Sarà compito della Polizia verificare che non vi sia un nesso tra i differenti episodi.

lettore tio/20 minuti