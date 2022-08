Fa sport nella natura e viene rincorso da un cinghiale

Le spiegazioni dell'esperto – Ma è normale che un cinghiale insegua un essere umano? Tiziano Putelli, capo dell'Ufficio cantonale della caccia e della pesca, contestualizza: «Il cinghiale è un animale schivo e riservato e non cerca il confronto con l'uomo. Non posso esprimermi sul caso specifico non conoscendone la dinamica. Però nei rari casi in cui accadono episodi simili abbiamo a che fare con cinghiali che si sentono minacciati in situazioni in cui non hanno una via di fuga. In altre circostanze si tratta di femmine che vogliono proteggere i loro piccoli. Può essere che una persona che corre nella loro direzione le induca a un comportamento di difesa».



Mai foraggiare – Occhio anche ai cinghiali che vengono foraggiati. «Le persone potrebbero pensare di fare del bene. Ma, a parte il fatto che il foraggiamento degli animali selvatici è vietato, questo potrebbe indurre a portare un cinghiale a cercare la vicinanza dell’uomo con comportamenti e reazioni imprevedibili».