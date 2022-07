Arrestati due giovani taccheggiatori

La perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire stecche di sigarette, bottiglie di alcolici e lamette di rasoio. Gli accertamenti finora condotti dagli inquirenti hanno permesso di chiarire il loro coinvolgimento in almeno cinque taccheggi, di cui quattro eseguiti a danno di esercizi commerciali ticinesi. La refurtiva ammonta a circa 8'000 franchi. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'eventuale re responsabilità degli arrestati in altri taccheggi registrati nelle ultime settimane in Ticino e in altri cantoni.