Quanta solitudine dietro il mondo dei social

Cosa spinge una persona a pubblicare dettagli della propria vita, anche intimi, online?

«Certamente la solitudine esistenziale, quella che ci fa sentire soli anche quando siamo con gli altri, e il bisogno di essere ascoltati e riconosciuti. Spesso viviamo in un sistema di relazioni superficiali, che non appagano i nostri bisogni. Quando usiamo i social per colmare il vuoto sociale e affettivo, partiamo con il piede sbagliato e rischiamo di abbassare le difese dell’Io, riversando in un perfetto sconosciuto una familiarità idealizzata. È triste dirlo ma spesso bastano 100 cuoricini o 200 auguri inviati da perfetti sconosciuti per colmare una solitudine lacerante che non si sa affrontare. Bisogna trasformare la solitudine in una opportunità di crescita, un tempo prezioso per guardarsi dentro e fare le scelte migliori».