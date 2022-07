Una tradizione bagnata che indigna

Per il Municipio le tradizioni non si toccano. La pulitura delle vie del nucleo avviene sia in primavera che al primo d'agosto, e su sollecitazione della Consigliera comunale ha fatto sapere che «il comune dispone di una sufficiente quantità d’acqua grazie alla presenza di bacini idrici sotterranei». Risposta che ha indignato ancora di più Lidia Ruta Cucuzza, per la quale il privilegio di poter disporre di una falda acquifera per l’approvvigionamento idrico, non dev’essere un incentivo allo spreco.