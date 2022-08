L'avamposto delle donne è in Leventina: guarda il video

Il cambio di nome – Osteria che per anni si è chiamata in altri modi. «È stato un mio cliente – specifica la signora Marisa – a pretendere a un certo punto che si chiamasse come me. In mio onore. Ci teneva. Però non credo proprio che fosse innamorato di me. Era molto legato a questo posto. Lo accontentammo. Adesso alla guida dell'osteria c'è mia figlia Manuela, che può contare sull'appoggio di sua sorella Roberta Bosia (56)».