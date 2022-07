Auto ticinesi vandalizzate durante il concerto di Caparezza

MILANO - Un finestrino completamente distrutto. Uno zaino rubato. E gran parte della nottata trascorsa in questura per la denuncia. Non ha avuto un bel finale la trasferta milanese di una coppia del Bellinzonese - 36 anni lui, 25 lei - che lunedì sera al termine del concerto di Caparezza all'Ippodromo di San Siro ha ritrovato la propria automobile vandalizzata nel parcheggio sterrato in cui l'avevano lasciata qualche ora prima. «Dopo il concerto, peraltro bellissimo e di alta valenza artistica - ci spiega il 36enne, grande appassionato (nonché docente) di musica - abbiamo dovuto fare i conti con due brutte sorprese».