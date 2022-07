Il Cantone accetterà i Bitcoin

In questa prima fase, si potrà pagare tramite criptovalute solo alcune tasse amministrative già incassate tramite la piattaforma di vendita online dall’ufficio imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni. In seguito la possibilità di pagamento in criptovaluta potrà essere estesa ad altri servizi online. «Questo progetto pilota - si legge in una nota stampa diffusa questa mattina - permette di limitare notevolmente i rischi, garantendo comunque l’accettazione di pagamenti in Bitcoin da parte di determinati servizi dell’Amministrazione cantonale».