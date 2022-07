Il "Caos" di Fibra in piazza Luini

Nel corso dell'esibizione - un po' come accade nell'Intro della sua ultima fatica discografica, in cui lo vediamo ripercorrere la sua ultraventennale carriera di titolo in titolo - il rapper ha sfoderato parte dei brani presenti in “Caos”, alternandoli ai tanti cavalli di battaglia che lo hanno portato negli anni a conquistare le cime delle classifiche e le vette della scena rap della vicina Penisola.