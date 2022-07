«La vaccinazione è utile, ma non si farà più a gara per farla»

Le recenti comunicazioni da parte delle autorità sanitarie federali hanno spiazzato molti.

«Hanno lasciato perplesso anche me. Da una parte ci aspettavamo la necessità di dovere fare un richiamo vaccinale in autunno, ma colpisce questa raccomandazione di vaccinare da subito gli ultraottantenni. Ciò richiede una certa organizzazione, anche per i Cantoni. C'è disorientamento».



Confusione anche per le categorie di persone più giovani. Si raccomanda la vaccinazione, ma non troppo presto. Caotico come ragionamento, no?

«In autunno, per chi desidera proteggersi dalle complicazioni gravi, sarà necessario sottoporsi a un richiamo. Quello che ha un po' minato la credibilità del vaccino è il fatto che ci si possa infettare comunque. Sono abbastanza convinto che la raccomandazione sarà forte per le categorie a rischio. Per tutti gli altri la raccomandazione potrebbe essere blanda. Non mi aspetto un'adesione alla vaccinazione dell'80% della popolazione come avvenuto l'inverno scorso».