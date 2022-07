Il Covid si rifà vivo, segui il live su Piazza Ticino

BELLINZONA - Risalgono i contagi da Covid un po' in tutta Europa. E c'è chi inizia a ipotizzare un nuovo inverno da brividi. Ma dopo oltre due anni di pandemia ha senso andare ancora in panico per un virus che ormai dovremmo conoscere? E che valore attribuire alle raccomandazioni di vaccinazione delle autorità sanitarie? Determinate restrizioni (come la mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici) dovevano essere mantenute? Si è festeggiato troppo presto? In che condizioni sono i pazienti che nel frattempo stanno contraendo il Covid nelle sue nuove varianti? Qual è la situazione negli ospedali? Ne parliamo su Piazza Ticino con Mattia Lepori, vice capo dell'area medica dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).