Detenuta partorisce: «È andato tutto bene»

LUGANO - Ha partorito in una cella della Farera, dove era detenuta in via preventiva per furto. Giovedì il lieto evento (lieto per modo di dire, date le circostanze) e oggi, tempo di riprendersi, la detenuta di origine bulgara è stata visitata da tre deputati. Sulla vicenda - riferita dalla Rsi - si è infatti chinata la Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione del Gran Consiglio.