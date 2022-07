I ticinesi che bevono acqua d'emergenza

A Intragna era già successo nella caldissima estate del 2003. «Abbiamo dovuto far ricorso a una sorgente in disuso collegandoci con una tubatura temporanea» ricorda il sindaco di Centovalli Michele Turri. Il mese scorso ha dovuto prendere la stessa decisione, in via precauzionale. «Ora la situazione è migliorata ma abbiamo visto che le nostre riserve normali si esauriscono molto in fretta. Non vogliamo correre rischi».