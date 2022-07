«Un indennizzo per gli elicotteri»

«Le aziende attive nel settore dell’aviazione, già duramente colpito durante i due anni di pandemia da COVID-19, si sono ritrovate impossibilitate ad esercitare la propria attività» si legge in un'interrogazione presentata oggi al Consiglio di Stato. Censi sottolinea come Berna abbia previsto risarcimenti per i negozianti e gli esercenti, ma non per le ditte di elicotteri o le scuole di volo. Al governo ticinese chiede lumi sulla possibilità di estendere gli indennizzi.