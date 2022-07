Grandi nomi a Lugano, ma ad Agno scarseggiano gli atterraggi: «La causa è il maltempo»

«Le condizioni meteorologiche, all’orario di arrivo previsto, erano sfavorevoli», spiega Davide Pedrioli, direttore di Lugano Airport. «Tra le 9 e le 10.30 erano previsti diversi voli in più su Agno. Molte delegazioni hanno però infine toccato terra a Malpensa». Questo, a causa delle forti raffiche di vento e le tempistiche infelici. E su decisione dei piloti: «Gli esponenti dei vari Paesi dovevano essere a Lugano centro entro le 12. Quindi, per non incorrere in ritardi, l’alternativa era Malpensa».