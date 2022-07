Conferenza sull'Ucraina, la protesta del Comitato contro la guerra

LUGANO - La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina è ormai alle porte, ma le critiche non si placano. Il Comitato contro la guerra in Ucraina, in solidarietà con la popolazione ucraina e con gli oppositori di Putin in Russia ha lanciato l’appello per una manifestazione di protesta domani alle 17.30 in piazza Dante a Lugano sotto lo slogan: «Per la ricostruzione di un’Ucraina democratica, indipendente, pluralista e sociale».