Tutti i 178 diplomati del Centro Studi Villa Negroni

Durante la serata il direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese ha consegnato il premio ABT ai migliori diplomati. Si tratta di Gianluca Rossi (CAS Wealth Management), Emanuela Cardone (CAS Compliance in Financial Services) Nicola Mistri, (Fit for credit products – Clientela privata) e Sara Baranzini (Basics in Banking+Finance).