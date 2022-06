Garantire la parità salariale tra uomo e donna: verranno fatti dei controlli

BELLINZONA - Una buona notizia per i diritti delle donne. Si concretizzano gli sforzi della Confederazione per garantire l'equità salariale, che in Svizzera è sancita per legge. Il primo luglio 2022 inizierà il progetto pilota volto a migliorare le condizioni delle donne nel mondo del lavoro. Questo grazie alla direttiva del Consiglio di Stato, che entrerà in vigore lo stesso giorno, sui controlli della parità salariale tra donna e uomo nel settore degli appalti pubblici del Cantone Ticino.