I cinema ticinesi rivedono la luce

Luoghi d'incontro - Meteo adatta e film di richiamo in programmazione sono evidentemente i due ingredienti base della ricetta dei cinema. Ai quali va aggiunta la magia che solo la settima arte sa creare. «Il PalaCinema è un luogo d'incontro. Qui la gente vive un'esperienza non solo cinematografica, ma di aggregazione e condivisione», sottolinea Pomari, ricordando che Il «fascino del grande schermo non tramonta mai». Un'idea condivisa anche da Morandini: «La sala resta il luogo migliore per vedere un film. Lo streaming e le piattaforme non possono competere con l'esperienza che gli spettatori vivono in un cinema. Tutti abbiamo una cucina a casa, ma tutti amiamo andare anche al ristorante. Ecco per il cinema è un po' la stessa cosa». Per Prata, invece, per attirare gli spettatori bisogna ripensare qualcosa nel modo di concepire la gestione e la programmazione delle sale, con criteri diversi. «Dobbiamo spingere le persone a uscire di casa. Far loro ritrovare la gioia di andare al cinema a godersi un buon film in un periodo storico in cui molti si sono rintanati in casa, attaccati al computer».