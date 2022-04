Il “ferragosto” di Casa Marta

A Bellinzona procedono i lavori per la creazione del centro di prima accoglienza per persone in difficoltà

I lavori sono ufficialmente iniziati il 22 settembre dello scorso anno. E ora sono in una fase avanzata. Stiamo parlando di Casa Marta a Bellinzona, che sarà un centro di prima accoglienza per chi è in difficoltà: un posto dove dormire, lavarsi, mangiare, essere ascoltato e aiutato.