Pasqua ortodossa in Ticino: ucraini e russi si ritrovano fianco a fianco

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

MELIDE - È tempo di Pasqua per la comunità ortodossa. E in Ticino, dopo l'arrivo di oltre duemila rifugiati ucraini scappati dalla guerra, l'evento è più sentito che mai. Molti di loro si sono infatti riuniti nelle varie chiese ortodosse del cantone per partecipare alla messa.

Alla chiesa ortodossa di Melide, racconta la volontaria e attivista Milena Follini, famiglie ucraine e famiglie russe si sono trovate fianco a fianco durante la celebrazione. Il tutto si è svolto però senza intoppi: «Abbiamo passato tutti una bellissima messa».

A seguire, il pranzo di Pasqua. «Abbiamo fatto il pranzo tradizionale ucraino a casa di tre famiglie. Poi i bambini hanno partecipato a un gioco che si usa in Ucraina in occasione della Pasqua. I bambini cercano le uova per tutta la casa e nel giardino e, una volta trovate, devono cercare di romperle l'una contro l'altra. Chi rimane con l'uovo più intatto vince».

È stato un momento molto conviviale, anche di ritrovo spirituale, conclude Follini, durante il quale ci si confronta e si condivide la vita di tutti giorni e le esperienze vissute dall'arrivo in Svizzera.

