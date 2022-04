Avegno, si interrogano testimoni

AVEGNO - A un giorno dalla scoperta del cadavere di una donna in un'abitazione ad Avegno, sono ancora tanti gli interrogativi senza risposta. A cominciare dalla dinamica della morte, e dal coinvolgimento del giovane fermato durante l'intervento di polizia.

Quest'ultimo sarebbe uno dei due figli della 61enne, secondo quanto trapelato ieri. Il giovane, affetto da problemi psichici, è stato condotto all'Ospedale psichiatrico di Mendrisio dove si trova attualmente in stato di fermo ma - a quanto risulta - non sarebbe interrogabile a causa del suo stato confusionale.

Su di lui si concentrano per ora i sospetti degli inquirenti, che in base ai primi accertamenti non escludono l'intervento di terzi nel decesso. Le condizioni del cadavere, a quanto si apprende, non sarebbero tuttavia tali da consentire una ricostruzione a caldo dei fatti. Nessuna lesione evidente insomma, nessuna traccia inequivocabile. Qualcosa in più sulle cause della morte si saprà solo con l'autopsia, per la quale bisognerà attendere alcuni giorni.

Bocche cucite dalla Polizia cantonale anche per quanto riguarda il rinvenimento di un'eventuale arma od oggetto contundente. Quel che è certo è che, oltre agli accertamenti medico-scientifici, gli inquirenti in queste ore si stanno concentrando sugli interrogatori dei testimoni, per ricostruire i movimenti dei famigliari e i rapporti tra questi, assieme ad eventuali problemi che potrebbero aver condotto al dramma.