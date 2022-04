Clonato il profilo Instagram di RadioTicino

LOCARNO - «Ci assomiglia ma non è lei». No, non è la celeberrima frase di un noto film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma la realtà dei fatti della pagina dell'account Instagram di RadioTicino che questa mattina è stato clonato da degli sconosciuti. «Il profilo - ci spiega la social manager dell'emittente Locarnese Rossella Patruno - è simile al nostro. Usa la stessa foto profilo e ha un nome praticamente identico che diverge dal nostro per un trattino basso».

Un trattino basso che trasforma @radioticino in @radioticino_ e che ha già tratto in inganno diversi utenti. «Questo account falso - continua Patruno - sfrutta il fatto che la radio propone numerosi concorsi a premi per convincere gli utenti a cliccare su un link di dubbia sicurezza con un messaggio truffaldino (vedi foto). E purtroppo alcuni ascoltatori ci hanno già confermato di essere capitati in una trappola che voleva raccogliere dati sensibili».

Una truffa, questa, che benché non sia nuova su Instagram attira ancora diverse prede nella propria rete. Ed è per questo che RadioTicino mette tutti in guardia. «Invitiamo i nostri ascoltatori e tutti gli utenti di Instagram di porre attenzione ai messaggi che ricevono in direct dall'account che purtroppo sembra simile al nostro ma in realtà è del tutto falso», conclude la Social Manager.

Radio Ticino